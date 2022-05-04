"ما كانش موجود في الإسكريبت".. خالد النبوي يكشف سر إفيه "مساء الهنا من بليغ أبو الهنا

كشف الفنان خالد النبوي سر إفيه “ساء الهنا من بليغ ابو الهنا “ الذي اصبح عالقًا في أذهان الشارع المصري في مسلسل ”راجعين يا هوى” قائلًا: “من كتر البحث طلعت لوحدها واصبحت شخصية بليغ هي النجم وليس خالد النبوي هي مش موجودة في الإسكريبت.. أنا كنت داخل على ناس وقلتلهم مساء الهنا من بليغ أبو الهنا”.

ورد خلال لقاءه في برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:على سؤال الإعلامية: ”أنت إلى كتبتها؟ ليرد: مش كتبتها هي طلعت فجأة وبعدين جاء دور محمد سليمان السيناريست ليحب الجملة وده النجاح”.



وحول وجود نوع من الكوميديا في العمل أثناء المواقف في العمل الدرامي قال: "مش بعمل كوميدي وده نادر ولكن الكوميديا موجودة في الروح المصرية عامة.

وردا على سؤال الحديدي هل أنت دمك خفيف في الحقيقة ؟ ليرد: “ماعرفش بس أنا بحب الدم الخفيف وقعدات الناس إلى دمها خفيف وبليغ طول الوقت دمه خفيف لكن أنا مش طول الوقت دم خفيف”.



وأوضح أنه ضمن زهده وأيمانه بالقدر هناك أشياء كثيرة يقدم عليها قد تصنف أنها نوعًا من المخاطرة قائلًا: أنا مؤمن أن كل شيء هيشمي زي ما ربنا عاوز".