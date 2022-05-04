إسلام إبراهيم: غيرت جلدي في "راجعين يا هوى"

الفجر الفني
بوابة الفجر
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قال إسلام إبراهيم،  أن شخصية رؤوف التي جسدها ي مسلسل "راجعين يا هوى"  مختلف عن كافة أدواره السابقة الكوميدية  وأن الفضل  في  تغيير جلده يعود للمخرج محمد سلامة نفسه.


وتابع  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:  ”أي مخرج  ناج،،ح  وموهوب  أما بيطلع وجه جديد موهوب أو بيقدر   يصلح ويغير  جلد  ممثل أخر  ويطلعه   في  شكل  وقالب جديد ".


واوصل: " المخرج محمد سلامة غيرلي  جلدي فعلًا  لكن حتى شخصية " رؤوف "    رغم  أنه فاسد  لكنه مكتوب بشكل كوميدي وحول الإفيهات: "الإفيهات معظمها كان مكتوب

مسلسل دراما راجعين يا هوى
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