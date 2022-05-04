إسلام إبراهيم: غيرت جلدي في "راجعين يا هوى"

قال إسلام إبراهيم، أن شخصية رؤوف التي جسدها ي مسلسل "راجعين يا هوى" مختلف عن كافة أدواره السابقة الكوميدية وأن الفضل في تغيير جلده يعود للمخرج محمد سلامة نفسه.



وتابع خلال برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: ”أي مخرج ناج،،ح وموهوب أما بيطلع وجه جديد موهوب أو بيقدر يصلح ويغير جلد ممثل أخر ويطلعه في شكل وقالب جديد ".



واوصل: " المخرج محمد سلامة غيرلي جلدي فعلًا لكن حتى شخصية " رؤوف " رغم أنه فاسد لكنه مكتوب بشكل كوميدي وحول الإفيهات: "الإفيهات معظمها كان مكتوب