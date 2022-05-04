سنتينا خليفة: "دايمًا عامر" طوق النجاة الذي أنقذني من أدوار الشر

الفجر الفني
سنتينا خليفة
سنتينا خليفة
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قالتا الفنانة اللبنانية سنتينا خليفة، أنه عندما عرض عليها هذا الدور كان بمثابة طوق النجاة لتخفف جرعة الشر التي قدمتها العام الماضي.

 

وأضافت في تصريحات صحفية: "أعجبت بالدور فور ترشيحي للعمل، لأنه نوعية مختلفة لم أقدمها من قبل، والحقيقة التحدي والتغيير شجعاني على المشاركة في مسلسل "دايمًا عامر" بشخصية "ماهيتاب" مدرسة "اليوغا"، حتى أثبت للجميع قدرتي على تجسيد أي شخصية أو دور يعرض علي، خاصة أن المسلسل له طابع كوميدي.

 

وأكدت: "كنت أتمنى تقديم هذه النوعية من الأعمال خاصة وأنه يحمل العديد من القضايا والرسائل الإنسانية ويطرح منها التّنمر والبهاق والتفرقة الطبقية، الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع ومساعدته

سنتينا خليفة منوعات دراما
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