هل دور نور النبوي في “راجعين يا هوى” بالواسطة؟ الفنان الشاب ووالده يحسمان الجدل

الفجر الفني
راجعين يا هوى
راجعين يا هوى
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أجاب  نور خالد النبوي  على سؤال الاعلامية لمية لميس الحديدي  حول  دوره طارق أبو الهنا في مسلسل  "راجعين ياهوى "  قائلة له: ألم تقلق  خاصة أنك تلقيت الدور قبله بثلاثة ايام فقط أن يقال عنك أنها واسطة ؟ر قائلًا: مالحقتش افكر  هي واسطة ولالا ؟ 
 

وتابع  في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: ”لكن أنا إلى أعرفه أن المخرج محمد سلامة هاتفني  وقال لي أن هناك مسلسل  به 11 حلقة سيسرلها لي بعد إعتذار ممثل عنه   على أن نلتقي  بعد القراءة وبالفعل   قرات وتوجهت له وأحببت شخصية  طارق جدًا.

 

زأكمل:  "الدور كان متحضر  وجاهز وقرأت السيناريو  وحبيته جدًا وعشقته "
 

وردًا على سؤال الحديدي هل ساورك القلق أنك ستعمل مع والدك  خالد النبوي ؟    قال: " أنا لا أتعامل  مع الفنان خالد النبوي كوالد   لكن هو الاستاذ خالد النبوي  وفي البيت مش بقله  يابابا بقله يا خالد ".
 

واصل: “أنا بحب أستاذ خالد النبوي كفنان وكان نفسي أشتغل معاه  طبعًا”.
وقاطعته الحديدي   هل أحببت التمثيل بسبب والدك ؟ ليرد: "أكيد دي نسبة من   حبي لفكرة التمثيل لان أبويا  هو من حببني في المسرح والافلام  والدراما". 

النبوي دراما راجعين يا هوى
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