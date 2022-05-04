الرئيس الأوكراني: سننتصر على روسيا ولن نتراجع

عربي ودولي
 الرئيس الأوكراني
 الرئيس الأوكراني
Advertisements

 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسعى لاستعادة كامل أراضيها، ومن بينها شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع "كييف إندبندنت" الإلكتروني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن زيلينسكي قوله أمام اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن أهداف أوكرانيا هي وقف تقدم روسيا، واستعادة الأراضي، مضيفا أن استعادة كامل أراضي أوكرانيا سيكون عبر الطرق الدبلوماسية.

وقال زيلينسكي في كلمته عبر تقنية الفيديو: "لن نتراجع... النصر سيكون حليفنا".

وأشار إلى الدمار الشامل الذي ألحقته روسيا بالبنية التحتية في أوكرانيا والآثار المدمرة للحرب على اقتصادها، موضحا أن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا حتى الآن تقدر بنحو 600 مليار دولار.

وحث زيلينسكي الشركات العالمية على الاستثمار في أوكرانيا بيد أنه قال أيضا إنه سيتعين على روسيا أن تدفع تعويضات لأوكرانيا لقاء ما فعلته.

 

أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

مواد متعلقة

صحيفة فرنسية: روسيا تمكنت من تفادي أزمة اقتصادية بسبب الحرب

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

إسلام إبراهيم: غيرت جلدي في "راجعين يا هوى"

ماذا وراء استمرار الحوثي في تلغيم اليمن؟

فرج عامر يعلق على قرارات فيفا بشأن مباراة مصر والسنغال

هدف الزمالك.. الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر

طريق الأهلي للأميرة السمراء.. موعد مواجهة الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي

بإطلالة طفولية.. سهر الصايغ تغازل جمهورها ومحبيها

مصطفى محمد يدخل دائرة اهتمام هذا النادي الفرنسي

موقف غامض لحجازي.. موعد مواجهة اتحاد جدة المقبلة والقنوات الناقلة