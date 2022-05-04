سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-5-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-5-2022، أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات بكافة البنوك العاملة فى مصر خلال الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.44 جنيه للشراء.
 
19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.48 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

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