أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-5-2022
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استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-5-2022، في السوق المحلية مع استمرار احتفالات عيد الفطر المبارك، وجاءت السعار كما يلي:
الدواجن البيضاء: بين 42 و44 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدى: بين 48- 50 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو: بين 42-45 جنيهًا للكيلو
الأوراك: بين 42- 44 جنيهًا للكيلو
البانيه: بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي: 65 -70 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء: بين 31 و32 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم
كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيه
كتكوت ساسو: 5_5.25 جنيه
أسعار طبق البيض اليوم
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض بين 54-55 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.
أسعار البط اليوم
أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
أسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.