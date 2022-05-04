أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-5-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-5-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، لعدم وجود تعاملات بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:


سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.32 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.91 جنيه للشراء، 23.26 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 

سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
 


 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

كتيبة نارية.. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في نصف نهائي تشامبيونزليج

دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-5-2022 أمام الجنيه

"الأرصاد": فرص لتساقط أمطار على هذه المناطق (فيديو)

الدفاع البيلاروسية: المناورات لا تشكل تهديدا لدول الجوار أو المجتمع الأوروبي بشكل عام

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

وزير المالية: نستعد لإطلاق التأمين الصحي الشامل رسميًا بالإسماعيلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 4-5-2022