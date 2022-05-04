أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4-5-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4-5-2022 في الأسواق وذلك مع استمرار الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك وجاءت الأسعار كما يلي وفقا لتحديثات سوق العبور:

 

سعر كيلو سمك البلطي من 20 إلى 25 جنيه.
سعر كيلو فيليه البلطى من 40 إلى 70 جنيه.
سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.
سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.
سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 120 جنيه حسب الحجم.
سعر كيلو الجمبرى الصغير  من 100 إلى 140 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.
سعر كيلو القراميط 30  جنيه.
سعر كيلوالمكرونة السويسي 45 جنيه.
سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.
سعر كيلو البوري الممتاز من 45   إلى 60 جنيه.
سعر كيلو الكاليماري 50 جنيه.


اسعار الاسماك المجمدة فى مصر
 

سعر التونة المجمدة 25 جنية.

سعر السفرديا المجمدة 26 جنية

سعر الرنجة المجمدة  28 جنية.

سعر السردين المجمد 30 جنية.

افضل اماكن شراء الاسماك
 

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