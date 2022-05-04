استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 4-5-2022، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 9 إلى 15 جنيه للكيلو، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 4 إلى 7 جنيهات والجزر من 1.5 إلى 4 جنيهات والباذنجان البلدى 3.5 إلى 6 جنيهات والرومى 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 4 إلى 6 جنيهات والفلفل الرومى الصوب 4.5 إلى 5.5 جنيهات والفلفل الحامى 4.5 إلى 5.5 جنيه.

وسجل سعر البرتقال أبو سرة تسجل 6 إلى 9 جنيهات والبرتقال الصيفى 2.5 إلى 4 جنيهات، واليوسفى 4 إلى 7 جنيها والجريب فروت 4 إلى 7 جنيهات، والتفاح الأمريكى أو الإيطالى 19 إلى 23 جنيها والتفاح جولدن 16 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الجوافة 4 إلى 7 جنيهات والبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات والبلح السيوى 20 إلى 25 جنيها، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب من 7 إلى 11 جنيها والمانجو السودانى 30 إلى 60 جنيها والبطيخ 40 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكمثرى 25 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والبشملة 10 إلى 20 جنيها والحرنكش 13 إلى 15 جنيها وبلغ سعر الاناناس 23 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها والدوم 20 إلى 40 جنيها والكيوى 20 جنيها فى سوق الجملة.

وعن سعر الموز فيسجل فى سوق الجملة 5 إلى 8 جنيهات للموز الصعيدى و20 إلى 30 جنيها للموز المستورد وموز بيكو سجل 12 جنيها والموز المغربى 6 إلى 9 جنيهات.