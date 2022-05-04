الإحصاء: 10 مليارات جنيه عائدات قناة السويس فى مارس



واصلت عائدات هيئة قناة السويس مستوياتها المرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث ارتفعت عائدات الهيئة لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال شهر مارس الماضي، بينما كانت 6.9 مليار جنيه في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت نحو 3.1 مليار جنيه.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، تطور عائدات هيئة قناة السويس في الفترة من مارس 2021 ومارس 2022، والتي بدأت بـ6.9 مليار مارس 2021، يليها 8.7 مليار جنيه ابريل 2021، ثم 8.3 مليار جنيه مايو الماضي، ثم 7.8 مليار جنيه في يونيو الماضي.

وفي يوليو الماضي، بلغت عائدات هيئة قناة السويس نحو 8.3 مليار جنيه، و8.8 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، ونفس المستوى في سبتمبر الماضي، و8.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، و9 مليار في نوفمبر الماضي، و8.7 في شهر ديسمبر الماضي، وسجلت العائدات في يناير الماضي 8.5 مليار جنيه، ثم 8.6 مليار جنيه في فبراير الماضي، وانتهاء بـ10 مليار جنيه في مارس الماضي.

وسجلت هيئة قناة السويس العام الماضي أرقاما قياسية لم تحدث من قبل، حيث بلغت أعداد السفن التي عبرت من القناة 20646 سفينة، و6 مليارات و330 مليون دولار عائد، علما بأن هناك زيادة كبيرة في معدلات عبور السفن مقارنة بالسنوات الماضية، فزادت معدلات عبور السفن بنسبة 29%، والحاويات 12%، وحاملات السيارات 22%، وهناك ارتفاع في متطلبات التجارة العالمية وهو السبب وراء زيادة رسوم العبور، وهى زيادات طفيفة من خلال منشور ملاحى، يمكن أن يتغير وفقا للظروف.