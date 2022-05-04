وزيرة الصناعة: تمويل 60 ألف مشروع صغير بتكلفة 2 مليار جنيه

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات مول ما يزيد على 60 ألف مشروع صغير ومتناهى خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 2 مليار جنيه مما أتاح ما يزيد على 105 ألف فرصة عمل.

وأضافت في بيان اليوم، أن أنشطة الجهاز خلال هذه الفترة اعتمدت على عدد من المحاور التي تتفق مع خطة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومنها التركيز على محافظات الوجه القبلى والمناطق الحدودية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية من الشباب والسيدات حيث حظيت هذه المحافظات بنسبة تزيد على 50% من اجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما تم الاهتمام بتوفير موارد اقتصادية أفضل للسيدات حيث بلغت نسبة التمويل للمرأة 48% من إجمالي التمويل الذى وفره الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أنه تم تشجيع المواطنين على بدء مشروعات صغيرة جديدة حيث تم تمويل ما يزيد على 3 آلاف مشروع بنسبة تبلغ 37% من إجمالي المشروعات الصغيرة الجديدة الممولة خلال نفس الفترة كما استفاد المواطنون في الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة تبلغ 36% من اجمالى التمويل.

وأكدت على استمرار جهاز تنمية المشروعات في دعم قطاع المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تقديم الخدمات الضرورية لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية لزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلى والعمل كصناعات مغذية للصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها مما يسهم في تقليل الواردات ويحد من الانفاق الدولارى من ناحية كما يتم بالتوازى تشجيع المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق الخارجية لزيادة قدرتها على التصدير.

وأوضحت جامع أن الجهاز قام بالتعاون مع المحافظات والأجهزة التنفيذية بتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب من أجل التشغيل لتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع فيها بالإضافة إلى توفير يوميات تشغيل للعمالة غير المنتظمة حيث أتاحت هذه المشروعات ما يزيد على 602 ألف يومية تشغيل.

وفيما يتعلق بدعم المشروعات فنيا ومساعدتها في إجراءات التأسيس والترخيص واستخراج المستندات الضرورية للتشغيل اشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات تقوم بتفعيل مختلف مزايا قانون تنمية المشروعات الجديد 152 لعام 2020 وقامت بتقديم حوالى 35 ألف خدمة للمواطنين تنوعت ما بين إصدار رخص نهائية ومؤقتة للمشروعات الجديدة ورخص دائمة ومؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وإصدار شهادات تصنيف ومزايا التي تتيح للمشروعات الاستفادة من تيسيرات القانون. وأضافت أنه تم تنفيذ برامج تدريبية لنشر فكر العمل الحر حيث تم تنظيم 93 دورة تدريبية استفاد منها حوالى ألفين شاب وفتاة وذلك بالتعاون وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية وعدد كبير من الجامعات كما شارك حوالى ألف عارض في 53 معرضا مركزيا ومحليا نظمها الجهاز وشارك فيها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 28.2 مليون جنيه وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجارى.







