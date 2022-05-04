اجتماع هام للفيدرالي الأمريكي اليوم.. وتوقعات برفع الفائدة لكبح التضخم





يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع هام اليوم لتحديد أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى اقترابه من رفعها لثاني اجتماع 2022 محاولة منه فى كبح ارتفاع مستويات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت مستويات قياسية تأثرا بزيادة أسعار البنزين والطاقة.



وقالت " cnbc" الأمريكية، إن الأنظار العالمية تتجه إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة 50 نقطة أساس، ولكن ما يهم المستثمرون أكثر تقريره حول توقعاته لمستقبل أسعار الفائدة، حيث سيكون هناك ارتفاعات أخرى في أسعار الفائدة ام لا.



وتابعت، أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس سوف يجعل أسعار العائد على الدولار يتراوح بين 0.75% إلى 1%، مما يجعل سعر الفائدة الأساسية يصل إلى 0.01%، مشيرة إلى أنه قد يعلن أيضا عن بدء برنامج شراء الاصول بقيمة 95 مليار دولار شهريا؛ تخفيض حجم حيازته من سندات الخزانة والرهن العقاري البالغة قيمتها 9 تريليون دولار.



ونقلت " cnbc" عن جيم كارون، كبير محللي الدخل الثابت، إنه يتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدلات كافية لقتل التضخم، ولكن وضعه في نطاق المستهدفات بحلول 2024 يتطلب تشديد أكثر للسياسة النقدية أكبر مما يتوقع الفيدرالي لأن تضخم الأجور مرتفع جدا.



وارتفعت مستويات التضخم في الولايات المتحدة 8.5% خلال مارس الماضي وهي الاعلي خلال 40 عام.



وأظهرت توقعات الفيدرالي الامريكي ان معدلات التضخم قد تقفز إلى 2.3 بحلول 2024، وتبدأ في العودة المستهدفات 2% على المدى الطويل، وسيصل معدلات الفائدة إلى 1.9% هذا العام، و2.8% لعام 2023، و2024.



وكشفت " cnbc"، ان الاسواق دفعت بالفعل مع قرار رفع الفدرالي الفائدة 50 نقطة أساس، ولكن ما يهم المتعاملون الآن مستقبل أسعار الفائدة، والتى يراهنون ان ترتفع بوتيرة أعلى نحو 75 نقطة أساس في يونيو، حيث لو جاءت إشارات من الفيدرالي برفعها بوتيرة أقل سيكون هناك تشاؤم بالاسواق.



وقالت وكالة رويترز، إن ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد ما يدفع الفيدرالي لتكثيف رفع أسعار الفائدة بزيادة 0.50% في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة المقبلة وحتى نهاية العام.



وذكرت رويترز، أن معدلات ارتفاع الأجور العاملين السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم بجانب اسعار الطاقة، مؤكدة ان استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة الاجور يضعان الفيدرالي الامريكي في موقف صعب للسيطرة على التضخم.