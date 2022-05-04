ارتفاع جديد في سعر الذهب.. والعيار يقفز 10 جنيهات

شهد سعر الذهب في مصر اليوم ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات للجرام وذلك رغم تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 1868 دولار للأونصة، واستقرار سعر الدولار المحلي وجاءت الأسعار كما يلي



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 986 جنيها.

عيار 21 سجل 1150 جنيها.



عيار 24 سجل 1314 جنيها.



الجنيه الذهب 9200 جنيها



ويشهد سعر الذهب تراجع ملحوظ في البورصات العالمية وذلك مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من إقرار رفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء بنسبة 0.5% وهو ما دفع الدولار للصعود لأعلى مستوى في 20 سنة أمام العملات الأخرى وهذا ضغط على أونصة الذهب لتنزل لمستوى 1868 دولار مقابل مستويات 1896 دولار مطلع هذا الأسبوع.



