نجم فولهام على أعتاب ليفربول

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول
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كشف توني خان الرئيس التنفيذي لفولهام الإنجليزي عن اقتراب نجم الفريق الشاب فابيو كارفاليو من الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي بعد الفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
وأشارت شبكة ذا أثلتيك الإنجليزية إلى أن فولهام صعد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي بعد حسمه صدارة الدرجة الأولى برصيد 90 نقطة عقب الفوز على لوتون على ملعب كارفين كوتدج بسباعية نظيفة.
وأفادت الشبكة الإنجليزية بأن فولهام يستعد للتخلي عن أحد أبرز نجومه في الموسم وهو الجناح الشاب فابيو كارفاليو الذي يقترب من الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي.
وعن مستقبل كارفاليو، قال خان في تصريحات نقلتها الشبكة الإنجليزية: "حقًا أحب فابيو، لاعب مهم بالنسبة لنا، خرج من أكاديمية النادي وكنا نحب أن نبقيه".
وأضاف: "لكننا عقدنا صفقة هي الأفضل بالنسبة للنادي ومنذ تلك الاتفاقية كان كارفاليو ملتزمًا وساعدنا في الصعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي".
واختتم خان تصريحاته قائلا: "لقد قام كارفاليو مع ماركو سيلفا المدير الفني للفريق بعمل جيد طوال الموسم، كان كارفاليو رائعًا بالنسبة لنا ورحيله خسارة كبيرة لنا، لكننا قمنا بصفقة جيدة والحصول على البديل المناسب للتأكد من تعويضه في المستقبل".

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