الذهب يتراجع مع وزيادة العائد على سندات الخزانة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأميركية ورفع وشيك لسعر الفائدة، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 865.31 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.10 دولار للأونصة.

كما وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام اليوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وتعلن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالمركزي الأميركي قرارها اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائدة على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.54 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 962.60 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2252.51 دولار للأونصة.
 

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