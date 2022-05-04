الدولار الأميركي ينخفض قبيل قرار الفدرالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات اليوم الثلاثاء بينما يعكف المستثمرون على تقييم حجم التحرك المتوقع للفدرالي في زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع ومساره المستقبلي.            

وكانت العملة الخضراء سجلت أعلى مستوى في 20 عامًا الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيكون أكثر قوة من أقرانه في تشديد السياسة النقدية بينما يسير التضخم بأسرع وتيرة في 40 عامًا.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأن يعلن عن خطة لخفض ميزانيته العمومية البالغة تسعة تريليونات دولار عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين غدًا الأربعاء.

وسجل مؤشر الدولار في أواخر التعاملات 103.482، منخفضا 0.25% بعد أن وصل يوم الخميس إلى 103.93، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2002.

من جهة أخرى، قررت أستراليا رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين بالبلاد.

وقال البنك الاحتياطي الاسترالي يوم الثلاثاء إن سعر الفائدة النقدي سيرتفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35%، وهي أول زيادة في سعر الفائدة منذ نوفمبر 2010.

وقفز الدولار الأسترالي بعد قرار البنك، حيث جرى تداول الدولار الأسترالي في أواخر التعاملات مرتفعا 0.6% عند 0.7094 دولار أميركي.   

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