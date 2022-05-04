انخفاض صادرات ألمانيا بنسبة 3.3% في مارس

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات الاتحادي اليوم تراجع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مارس، حيث انخفضت بنسبة 3.3 في المائة، بينما ارتفعت الواردات 3.4 في المائة.

وذكر المكتب في بيان أن الصادرات إلى روسيا تراجعت بنسبة 62.3 في المائة في مارس مقارنة مع فبراير بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

وبحسب "رويترز"، أفاد المكتب أن ألمانيا حققت فائضا تجاريا معدلا على أساس موسمي بلغ 3.2 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، مقابل توقعات بفائض 9.8 مليار يورو.