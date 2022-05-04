مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف

ينتظر عشاق الكرة المصرية، موعد إنطلاق أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي وفاق سطيف الجزائري، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وبدأت ملامح تشكيل النادي الأهلي، التى سيدخل بها مواجهة السبت القادم أمام وفاق سطيف الجزائري، تظهر حيث من المتوقع أن يدخل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، كالاتي:-



ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات.



وتقام مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

