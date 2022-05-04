مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
Advertisements

ينتظر عشاق الكرة المصرية، موعد إنطلاق أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره نادي وفاق سطيف الجزائري، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وبدأت ملامح تشكيل النادي الأهلي، التى سيدخل بها مواجهة السبت القادم أمام وفاق سطيف الجزائري، تظهر حيث من المتوقع أن يدخل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر، كالاتي:-


ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد هاني
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي
الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات.


وتقام مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف، مساء السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف

"جثة داخل شنطة سفر".. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل سائق "توك توك" في أكتوبر

الخارجية البريطانية تعلن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

كتيبة نارية.. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء في نصف نهائي تشامبيونزليج

موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها على الهواء مباشرة

ليس برشلونة.. عملاق أوروبي يستهدف ضم صلاح

وعد تطرح أغنية "البعد طال" عبر "يوتيوب"

أنشطة ترفيهية وثقافية للمتعافين بمراكز صندوق مكافحة الإدمان طوال أيام العيد (صور)