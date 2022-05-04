"الزراعة": اقبال كثيف على حديقة الحيوان ثالث أيام العيد

شهدت اليوم حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء ثالث ايام عيد الفطر المبارك

وقال د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن الحديقة بالجيزة فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا مشيرا أنه تم فتح جميع ابواب الحديقة بما في ذلك ابواب الطوارئ بنحو 16 منفذ بيع التذاكر لاستيعاب الأعداد الكثيفة من الزائرين.



واضاف ان عدد الزائرين لحديقة الحيوان في الجيزة خلال أول وثاني ايام العيد تجاوز 120 ألف زائر مؤكدا أن تذكرة دخول الحديقة خمسة جنيهات فقط والأطفال دون السادسة سنوات مجانا.



وقال "رجائى" ان العاملين في الحديقة يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على نظافتها مع توفير كافة وسائل الراحة لعشرات الآلاف من الزائرين مشيرا إلى أن حدائق الحيوان في المحافظات شهدت أيضا إقبالا كبيرا من المواطنين.



وفي سياق متصل أكد المهندس عماد عبدالمنعم القائم بأعمال مدير حديقة الاورمان بالجيزة أن الحديقة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين ثالث ايام عيد الفطر المبارك