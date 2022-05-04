نجم الزمالك يفكر في الرحيل

قام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعرض خدماته على نادي بيراميدز، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني جيسفالدو فيريرا.



وعرض ظهير أيسر نادي الزمالك عبدالله جمعة خدماته على نادي بيراميدز من أجل التواجد معهم في بداية الموسم الجديد، وذلك بعد اعتماد فيريرا على فتوح وعبدالشافي في مركزه.



وأستقر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بيع عبدالله جمعة في الميركاتو الصيفي القادم، في حين يترقب اللاعب موقف إدارة بيراميدز من ضمه.



الجدير بالذكر أن عبدالله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية موسم 2024-2025.

