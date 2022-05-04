قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 20 سفينة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار الأعمال بموانئ المنطقة الشمالية التابعة، حيث تعمل موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بكامل طاقتها، من استقبال السفن وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سجلت موانئ المنطقة الشمالية دخول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكر البيان أن ميناء شرق بورسعيد شهد استقبال 14 سفينة حاويات، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وهي السفينة التركية MT BANDIRMA التى قامت بشحن 9450 طن صودا ك أو ية من الميناء.



كما واصل ميناء العريش البحري تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية وخاصة للأسواق الأوروبية، حيث استقبل السفينة BGE TORNADO والتي تم شحنها بحمولة 2550 طن أسمنت أبيض متجهة إلى اليونان.



على جانب آخر، استقبلت ميناء السخنة اليوم سفينة السيارات Frontier Ace التي تحمل 808 سيارة سوزوكي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزول السيارات على الرصيف الجديد للحوض الثاني لشركة موانئ دبي العالمية المشغل الرئيسي، وقد قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة، من توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، وعقب الانتهاء من التخليص الجمركي يقوم العميل بإحضار مقطورات خاصة لنقل السيارات، وسيتم تحميل السيارات عليها ثم نقلها إلى أماكن التوزيع داخل الجمهورية.



وفي سياق آخر، كشف بيان للمنطقة الاقتصادية عن نشاط الموانئ التابعة بالمنطقة الجنوبية لشهر إبريل الماضي، والذي شهد زيادة ملحوظة في حركة تداول البضائع بمينائي السخنة والأدبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.



فقد استقبل ميناء الأدبية 43 سفينة بضائع مقارنة بعدد 28 سفينة في إبريل 2021 حيث سجل الميناء دخول عدد 9سفن بضائع عامة، 9سفن صب جاف، 11سفينة صب سائل، 3سفن حاويات شوسفينة حيوانات حية، و10 سفن أخرى بحجم تداول بلغ 777952.35 طن بمعدل زيادة في إجمالي الحمولات بلغ 59.05%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 الذي بلغ إجمالي الحمولات به نحو 489114.18 طن.



أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 38 سفينة مقارنة بعدد 36 سفينة في إبريل 2021 بمعدل زيادة قدره 15.36%حيث سجل الميناء دخول عدد 23 سفينة بضائع عامة محواه و6 صب جاف و8 سفن صب سائل وسفينة بضائع عامة غير محواه، بإجمالي حمولات 1439510،37 طن بمعدل زيادة بلغ 18،44%.