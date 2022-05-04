الدلتا للسكر: استلام مليون طن بنجر من المزارعين وإنتاج 144 ألف طن سكر



أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور أحمد أبو اليزيد، أنه يتم حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من مليون طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 144 ألف طن سكر أبيض سائب، بالإضافة لإنتاج 52 ألف طن مولاس، و61 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

وأضاف، في بيان له، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال أجازة عيد الفطر المبارك في فترتين صباحا ومساء على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وجه شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وفي الأسواق، لافتا إلى أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر; بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أبو اليزيد انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل حيث تتسلم الشركة ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات.