“Twitter” يدرس فرض رسوم بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

دقال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن موقع تويتر سيظل مجانيًا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في تغريدة "تويتر سيظل دائمًا مجانيًا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي".

ولم يرد تويتر حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر.

وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

موسيماني يرفض عودة مهاجم الأهلي.. طالع التفاصيل

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لعودة نجم الأهلي المعار

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري

الكشف حقيقة رفض موسيماني لطلب الخطيب قبل مواجهة وفاق سطيف

"هي الأكبر منذ 22 عاما".. المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 0.5%

رقم تاريخي.. مفاجأة عن إجمالي سحب المصريين من ماكينات الصرف الآلي