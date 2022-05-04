النفط يصعد 1% بعد مؤشرات على تراجع المخزونات في أميركا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام والوقود الأميركية، الأمر الذي أثار مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

ويأتي ارتفاع الأسعار على خلفية أنباء أمس الثلاثاء عن استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا تستهدف قطاع النفط الروسي.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعلن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تلك الخطط اليوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 0.9% إلى 105.87 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارًا أو 1% إلى 103.41 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في السوق لرويترز نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان.

وتعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19.

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