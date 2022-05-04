الاتحاد الأوروبي يقترح حظرًا تدريجيًا على النفط الروسي في الجولة السادسة من العقوبات

فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على الكرملين تشمل إلغاءً تدريجيًا لواردات الخام الروسية ولمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الجولة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة بشأن عقوبات الطاقة.

ويعتمد الاتحاد الأوربي على روسيا في العديد من مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط، إذ شكلت واردات النفط الروسي نحو 25٪ من مشتريات الاتحاد الخام في عام 2020، وفقًا لمكتب الإحصاء بالمنطقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "لنكن واضحين: لن يكون الأمر سهلًا".

وأضافت فون دير لاين أنه على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء تعتمد بشدة على النفط الروسي، إلا أن المفوضية تقترح الآن فرض حظر على النفط الروسي، إذ سيكون هذا حظرًا كاملًا على استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا وعبر خطوط الأنابيب.