وزير مالية سريلانكا: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال

قال وزير مالية سريلانكا علي صبري أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن بلاده "تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها"، وأنها قد تحتاج إلى عامين للخروج منها.

وأضاف أنه إذا لم تنجح سريلانكا في إدارة الموقف الاقتصادي الراهن "ستواجه كارثة كبرى قريبا".

وأوضح أن سريلانكا تحتاج إلى زيادة إيراداتها من الضرائب إلى ما بين 14 و15% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8.7 % حاليا.

وتجري سريلانكا حاليا محادثات مع دول ومؤسسات تمويل للحصول على قرض مؤقت تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار، كما تسعى للوصول إلى اتفاق بشأن قرض وبرنامج إصلاح اقتصادي جديدين مع صندوق النقد الدولي.

ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي السائل والقابل للاستخدام لدى سريلانكا أقل من 50 مليون دولار.