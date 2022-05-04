"السلع التموينية": سداد 74 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز لأخر 3 أيام



قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر، بسداد 74 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (1 و2 و3 مايو الحالي) لأصحاب المخابز.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم /الأربعاء/، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الوزير الدكتور علي المصيلحي باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك وتوفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

كانت الهيئة قامت يوم 1 مايو بسداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل 28 و29 و30 أبريل الماضي بقيمة 68.2 مليون جنيه.