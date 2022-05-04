المجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس

قرار البنك الفديرالي الأمريكي رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 1% بعد رفعها مرتين في اجتماعيّ مارس ومايو.

ويحاول الفيدرالي وعلى قمته جيروم باول السيطرة على ارتفاع الأسعار ونسب التضخم وتسارعه القوي، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى نسب غير مسبوقة منذ 1981.

تفاصيل قرار الفيدرالي

رفع مجلس الاحتياطي اليوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، أشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية.

ستشهد الخطة الموضحة يوم الأربعاء تخفيض الميزانية العمومية على مراحل حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي. اعتبارًا من 1 يونيو، ستشهد الخطة تقليص 30 مليار دولار من سندات الخزانة و17.5 مليار دولار على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. بعد ثلاثة أشهر، سيرتفع سقف تقليص مشتريات سندات الخزانة إلى 60 مليار دولار و35 مليار دولار للرهون العقارية.

كانت هذه الأرقام متماشية مع المناقشات في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كما هو موضح في دقائق من الجلسة.

كانت الأسواق مستعدة لكلا الحركتين ولكنها مع ذلك كانت متقلبة على مدار العام. اعتمد المستثمرون على بنك الاحتياطي الفيدرالي كشريك نشط في التأكد من أن الأسواق تعمل بشكل جيد، لكن ارتفاع التضخم استدعى تشديدًا.

تتوقع الأسواق الآن أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة في الأشهر المقبلة، مع احتمال رفع 75 نقطة أساس على الطاولة لشهر يونيو. سيؤدي رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء إلى دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 0.75٪ -1٪، وسعر السوق الحالي يرتفع المعدل إلى 3٪ -3.25٪ بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة بهذه العدوانية مع رفع أسعار الفائدة، أخذ معدل الأموال إلى 6.5٪ لكنه اضطر إلى التراجع بعد سبعة أشهر فقط. مع مزيج من الركود الجاري بالفعل بالإضافة إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، خفض الاحتياطي الفيدرالي بسرعة، وخفض في النهاية معدل الأموال إلى 1٪ بحلول منتصف عام 2003.

يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه نفس المأزق هذه المرة - الفشل في التعامل مع التضخم عندما كان يرتفع ثم يشدد في مواجهة تباطؤ النمو. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 ٪ في الربع الأول، على الرغم من تأخره بسبب عوامل مثل ارتفاع حالات كوفيد وتباطؤ المخزون الذي من المتوقع أن يتراجع خلال العام.