تراجعات جماعية للمؤشرات الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء



تراجع مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 1% مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء، حيث تراجعت أسهم قطاع التجزئة بنسبة 2.3% لتتصدر الخسائر حيث انزلقت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية.

وتترقب الأسواق إعلان الفدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة بعد اليوم الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يرفع الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية حيث يتطلع إلى كبح جماح التضخم، إلى جانب الإعلان عن خطة لخفض ميزانيته العمومية اعتبارًا من يونيو.

قال سونيل كريشنان، رئيس الصناديق متعددة الأصول في Aviva Investors، لشبكة CNBC يوم الأربعاء أن الفدرالي كان المحرك الرئيسي لتقلبات سوق الأسهم حتى الآن هذا العام، ومن المرجح أن يظل كذلك.

تظل أرباح الشركات المحرك الرئيسي لحركة أسعار الأسهم الفردية في أوروبا، حيث كانت Volkswagen وUniCredit وEnel من بين الذين أبلغوا عن نتائجهم يوم الأربعاء.

وارتفع سهم شركة الكيماويات البلجيكية Solvay بنحو 6% بعد رفع توقعاتها للربع القادم، كما ارتفعت أسهم Kindred Group بنسبة 9% بعد أن كشف صندوق التحوط الأميركي Corvex Management عن حصة 10% في شركة المقامرة عبر الإنترنت.

من جهة أخرى، تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو تماشيًا مع التوقعات في أبريل نيسان، حسبما أظهرت قراءات جديدة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) يوم الأربعاء، حيث أعيد فتح الخدمات في العديد من الاقتصادات الكبرى بعد فترة من قيود كورونا.

بينما تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في مارس آذار، حيث أدى تراجع ثقة المستهلك وارتفاع التضخم إلى تقليص إنفاق الأسر.