الكويت المركزي يرفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 2%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال بنك الكويت المركزي يوم الأربعاء إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75 بالمئة إلى 2.00 بالمئة اعتبارا من الخامس من مايو أيار، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون إن القرار " يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت."

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