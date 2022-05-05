د. شيماء فوزي عزيز تكتب: الإدارة الإلكترونية وأثرها على مهارة وجودة الإدارة الحديثة

تعتمد الإدارة الالكترونية علي تطوير البنية المعلوماتية داخل المؤسسات بصورة تحقق تكامل الرؤية من ثم أداء الاعمال.

ففكرة الإدارة الالكترونية تتعدي بكثير مفهوم الميكنة الخاصة باءدارات الأعمال داخل المؤسسات داخليا وخارجيا وتهدف الإدارة الالكترونية إلي متابعة الإدارات المختلفة بطريقة مميكنة ومنظمة وكانها وحدة مركزية واحدة وتجميع البيانات من مصدرها الاصلية بصورة موحدة، وتهدف الإدارة الالكترونية إلي تقليل معوقات الإدارة بتوفير البيانات والمعلومات الأزمة للعمل والإدارة وربطها بعضها ببعض بصورة سهلة التناول ميسرة

واضحة، توفر البيانات المطلوبة للمستفيدين بصورة فورية.

لذالك فان التحول إلي الإدارة الالكترونية كان هام جدا وليس درب من دروب الرفاهية، لانة يحول بيانات كل قسم مثل ( قسم التخطيط/ التسويق/ الإدارة المالية / الموارد البشرية) إلي نظام واحد متكامل نظام إدارة موارد المؤسسة.

وهدفة الأساسي أن يكون هناك مصادر لبيانات المنظمة مراقبة ومميكنة بشكل يسهل استرجاعها في حالة الاحتياج.

ومن اهم فواءد الإدارة الالكترونية دعم عملية نظام الإدارة الالكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبناء ذاكرة مؤسسية كاملة وتجميع موارد المؤسسة بصورة كاملةوتطوير اسلوب أداء الاعمال، وتنمية المهارات الإدارية وتوفير الوقت والإدارة الالكترونية أهم مظاهرها هي التحول إلي مجتمع لا ورقي

وتغير ثقافة الموظف.

وإتاحة المعلومات طوال الوقت.

لذا فإن الإدارة الالكترونية تفيد في تحسين الأداء الاداري للادارة العليا في تخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقييم، وتوفير منظومة متكاملة من خلال زيادة

تشابك وترابط الموارد البشرية والمالية، وتوسيع قاعدة البيانات وهو نظام يحتوي علي السرية الكاملةو يؤمن حقوق التشغيل وتداول البيانات.

وكل هذا يعود علي المؤسسات ونظم الأعمال من تطبيق مفاهيم الإدارة الالكترونية بتحقيق مبداء الشفافية المعلوماتية وتطوير العمل ومهاراتة وزيادة الإنتاجية وسهولة التواصل بين الموظفين بعضهم ببعض وبينهم وبين الإدارة العليا وبين الإدارات بعضها ببعض

والأهم أن الإدارة الالكترونية تعمل علي تقليل التكاليف والنفقات في الإدارة الداخلية.

لذالك الإدارة الالكترونية أمر اصبح حتمي لمواكبة التغيرات العالمية ففكرة التكامل والمشاركة وتداول المعلومات فاصبحت نظم الإدارة الالكترونية من أهم محددات النجاح المؤسسي بالعصر الحالي.

الدكتورة / شيماء فوزي عزيز