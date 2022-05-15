أحمد جاد يشارك في فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام

يستعد الفنان الشاب أحمد جاد، لتصوير دوره في فيلم "عمهم"، نهاية شهر سبتمبر الجاري، والذي يجسد بطولته الفنان محمد إمام.

وأكد جاد في تصريحات إعلامية، أن تصوير فيلم "عمهم" ينطلق في الديكور الخاص بالعمل الذي يقوم بمعاينته المخرج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته كل من الفنان محمد إمام والفنانة أمينة خليل، وجاري حاليًا ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الفنان الشاب، أن الجهة المنتجة ستستعين بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.جدير بالذكر أن مراد حسان شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "النمر"، و"ضل راجل"، و"فرصة تانية".