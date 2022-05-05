التحفظ على طن معسل مجهول المصدر داخل محل بالإسكندرية

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 1،25 طن "معسل" مجهول المصدر، دون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل  دون ترخيص والغش التجاري.

بداية الواقعة كانت عندما تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات مفادها قيام محل لتجارة الأدخنة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم ببيع المعسل غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وعلى الفور تم مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على كمية 1،25 طن "معسل" مجهول المصدر، دون أي بيانات أو فواتير دالة على الحيازة، داخل محل دون ترخيص، قبل تداوله في الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 

النيابة العامة بالإسكندرية معسل الغش التجاري التحفظ على طن معسل

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