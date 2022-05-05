"تموين كفر الشيخ": توريد 24 ألف طن قمح للشون والصوامع



أكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس 24 ألف طن من الأقماح، وذلك من خلال 21 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم - أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

ووجه الهابط بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير دون أية مشاكل ودون عقبات، مؤكدا تلقي تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.