"تموين كفر الشيخ": توريد 24 ألف طن قمح للشون والصوامع

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس 24 ألف طن من الأقماح، وذلك من خلال 21 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين - في بيان اليوم - أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

ووجه الهابط بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير دون أية مشاكل ودون عقبات، مؤكدا تلقي تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

جوارديولا يوجه رسالة خاصة لجماهير مانشستر سيتي

بعد ريمونتادا مانشستر سيتي.. كواليس أسوأ قرار اتخذه مشجعو ريال مدريد

حياة هالاند تجبر برشلونة على صرف النظر عنه

خطوة واحدة فقط تفصل الزمالك عن ضم نجم منتخب مصر

الصحف الإسبانية تسلط الضوء على جنون ريال مدريد

رد فعل ميسي على ريمونتادا ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي للزمالك