"سياحة الشارقة" تستعرض خططها الترويجية في "سوق السفر العربي 2022"





تشارك " هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة " في النسخة الـ29 من معرض "سوق السفر العربي" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري ويسلط الضوء على مستقبل صناعة السفر والسياحة.

تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي من واقع التزامها الراسخ بدعم أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية في الإمارة وتعزيز الوجهات السياحية وتطويرها من أجل استقطاب مزيد من السياح والزوار إلى الإمارة واكتشاف فرص تعاون جديدة مع نخبة من أهم المؤسسات والشركات العالمية في القطاع السياحي.

وتسلط الهيئة الضوء خلال المعرض على استراتيجيات وخطط سياحة الشارقة لتعزيز الثقة عالميا في السوق السياحي المحلي خلال مراحل التعافي والعودة للوضع الطبيعي عقب الجائحة فضلا عن الترويج للمشاريع السياحية الجديدة الكبرى في الإمارة.

وتحرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض الدولي بشكل سنوي نظرا لما يوفره من فرص إستثنائية لجميع العاملين في صناعة السياحة للالتقاء والتواصل وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات.

و تسعى الهيئة من خلال مشاركتها هذا العام إلى استعراض خطط الإمارة الترويجية لاستقطاب المزيد من السياح والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين المشاركين في "جناح الشارقة" من أجل ترسيخ الوعي بالخدمات والمشاريع السياحية إلى جانب تسليط الضوء على أحدث مستجدات الإمارة سياحيا والتجارب المتنوعة المتاحة في الإمارة لبناء قطاع سياحي مستدام.

و أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن معرض "سوق السفر العربي" يأتي في مرحلة إنتقالية مهمة يشهدها القطاع السياحي العالمي حاليا مع العودة للوضع الطبيعي إثر زوال قيود الجائحة بشكل شبه تام على حركة السفر والطيران ما يتطلب وجود منصة بارزة لتسليط الضوء على تطورات القطاع محليا وعالميا واستعراض الرؤى والخطط المستقبلية للسياحة.. وقال: "تشكل مشاركتنا في هذا المعرض فرصة مثالية لتعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية وبحث سبل إعادة بناء شراكات فعالة قائمة على الإبتكار وتحقيق معايير الاستدامة لمنظومة السفر والسياحة العالمية".

وأضاف أن هذه المشاركة تعد فرصة مميزة لاستعراض الإمكانيات والمقومات السياحية للشارقة في مختلف المجالات والقطاعات ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتمثلة في تعزيز وترسيخ مكانة الإمارة عالميا وجهة سياحية رائدة تتمتع بتنوع استثنائي في منتجاتها وتجاربها السياحية التي تلبي متطلبات وتطلعات السياح من جميع أنحاء العالم لافتا إلى أن الهيئة تحرص على أن تكون في كل عام جزءا فاعلا من هذه المنصة الدولية التي تجمع تحت مظلتها الخبراء والمعنيين وصناع القرار في تظاهرة سياحية مميزة أثبتت على مدار السنوات قدرتها ودورها الكبير في رسم معالم القطاع السياحي العالمي وبناء تصورات مستقبلية ملهمة حوله.

وأكد المدفع أهمية مشاركة الشارقة هذا العام في معرض سوق السفر العربي لما تحتضنه إمارة الشارقة من منتج سياحي فريد متنوع التجارب لجميع أفراد العائلة باختلاف الفئات العمرية وتنوع الإهتمامات في ظل تميزها بوجهات تلبي تطلعات محبي السياحة البيئية والمغامرات والأنشطة الخارجية في الطبيعة فيما تواكب من جهة أخرى اهتمامات عشاق الثقافة والفنون والترفيه لثراء أجندة الإمارة الحافلة على مدار العام.

بدورها قالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة إن معرض سوق السفر العربي المعرض العالمي الرائد لقطاع السياحة الداخلي والخارجي لمنطقة الشرق الأوسط يمثل فرصة لعرض ما تحفل به إمارة الشارقة من وجهات ومعالم سياحية مميزة لا سيما المحميات والمواقع التي تجمع بين السياحة والطبيعة والتي باتت تحظى بإقبال متزايد من قبل السياح في المنطقة والعالم.

و أشارت سعادتها إلى أن مشاركة الهيئة ضمن جناح الإمارة بالمعرض ستركز هذا العام على سفاري الشارقة أكبر سفاري في العالم خارج إفريقيا والذي ينفرد بإحتوائه على أكثر من 120 نوعا في بيئة مماثلة لنمط الحياة الأفريقية وعلى مساحة ثمانية كيلو مترات مربعة.

من جانبه قال سعادة سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي:" نحرص في الهيئة ومن خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2022 على تعزيز واستكمال الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لتنشيط قطاع السياحة وإبراز تجربتنا الناجحة في التعامل والتصدي لجائحة كوفيد- 19 وتوفير سبل الأمن والسلامة للمسافرين والمتعاملين وتسليط الضوء على المرافق والخدمات الذكية الجديدة ومشاريع التطوير والتوسعة لجذب شركات طيران وشحن جديدة إلى مطار الشارقة الدولي".

وعبر عن التطلع للمشاركة في دورة هذا العام من المعرض كونه منصة تجمع صناع القرار على مستوى السياحة والسفر في المنطقة تحت سقف واحد لتسليط الضوء وتبادل الأفكار في ضوء انتعاش هذا القطاع الحيوي وعودته إلى مساره الطبيعي وتعافيه من تداعيات الوباء العالمي.

و قالت منال عطايا المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف إن المؤسسات الثقافية شكلت على الدوام وجهة رئيسية للسياح المحليين والدوليين مشيرة إلى ضرورة إطلاع المتخصصين في صناعة السياحة والسفر على الاستجابة السريعة التي وفرتها دولة الإمارات تجاه الفحوصات والتطعيمات خلال الجائحة العالمية التي أثرت على العديد من المتاحف في جميع أنحاء العالم ما جعل الدولة إحدى أكثر دول العالم أمانا للزيارة والسفر العامين الماضي والجاري.

وأكدت السعى من خلال المشاركة في فعاليات مثل معرض سوق السفر العربي إلى زيادة عدد زوار الإمارة والدولة وعبر عن التطلع قدما إلى استقبال زوار جدد وتزويدهم وأسرهم بفرص للاستمتاع بتجارب ثرية تقدمها متاحفنا لإطلاعهم عن كثب على ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها العريق.

و قال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/: "تلتزم /شروق/ بالمشاركة في معرض سوق السفر العربي للمرة الـ 15 على التوالي انطلاقا من الأهمية التي يمثلها الحدث للهيئة باعتباره منصة وفرصة لاستعراض جهود الاستدامة التي تبذلها شروق عبر المشاريع والمبادرات الجديدة والمبتكرة بهدف تعزيز مكانة الشارقة وجهة مفضلة للسياحة والاستثمار في هذا القطاع الواعد".

وأضاف: " نحرص على تسهيل وصول المستثمرين لجميع الفرص المتاحة في القطاع السياحي لإمارة الشارقة خاصة وأنه قطاع يحمل الكثير من الفرص ويتميز بالتنوع والغنى على المستوى البيئي والعمراني والثقافي وقادر في الوقت نفسه على تلبية احتياجات الزوار وإثراء تجربتهم بما يملكه من خيارات ومقومات في قطاع الضيافة والترفيه.

و تترأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جناح إمارة الشارقة المشارك في المعرض والذي يضم 24 جهة 7 منها من الجهات الحكومية و17 جهة أخرى من شركات السياحة والسفر والفنادق في القطاع الخاص.

تشمل الجهات المشاركة في الجناح كلا من هيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للمتاحف ودائرة الأوقاف في الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة للسيارات القديمة وشركة "العربية للطيران" وو كالة مطار الشارقة للسفريات إلى جانب عدد من أبرز الفنادق والمنتجعات ووكالات السفر بالإمارة.

