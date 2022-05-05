اختتام فعاليات "العيد في دبي"

اختتمت فعاليات عيد الفطر السعيد ضمن احتفالات "العيد في دبي" التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشملت مجموعة من الفعاليات الترفيهية الحية والأنشطة الثقافية وتجارب المأكولات المتنوعة وأفضل الباقات الفندقية والعروض الترويجية المميزة في مراكز التسوق المختلفة.

واكتست مدينة دبي خلال العيد حلة جديدة وازدانت شوارعها ووجهاتها بالإضاءات والمجسمات المبهرة وعروض الألعاب النارية.

واستمتعت العائلات والأصدقاء خلال عيد الفطر بالأنشطة والعروض الاحتفالية مثل فعالية "فطور العيد" ضمن "مهرجان دبي للمأكولات" إضافة إلى الأطباق الشهية والموسيقى الحية في "تايم آوت ماركت دبي - سوق البحار" وغيرها من الوجهات.

كما استمتع الجمهور بحضور الحفلات الغنائية والموسيقية التي قدمها نخبة من الفنانين العرب والأجانب.