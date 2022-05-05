الإنتاج غير الزراعي الأميركي يهوي بأكبر نسبة منذ عام 1947



أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن إنتاجية العمال تراجعت في الربع الأول من العام 2022 بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من 75 عامًا، بينما ارتفعت تكاليف العمالة مع معاناة الولايات المتحدة من ارتفاع حالات كوفيد.

هذا وانخفضت الإنتاجية غير الزراعية، وهي مقياس للإنتاج مقابل ساعات العمل، بنسبة 7.5% من يناير إلى مارس، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثالث من عام 1947.

في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف وحدة العمل بنسبة 11.6%، وبذلك وصلت الزيادة خلال الأرباع الأربعة الماضية إلى 7.2%، وهو أكبر مكسب منذ الربع الثالث من عام 1982. ويحسب المقياس مقدار ما يدفعه أرباب العمل للعمال في الراتب والمزايا لكل وحدة إنتاج.

وكانت وول ستريت تتوقع بالفعل انخفاضًا بنسبة 5.2% في الإنتاجية وزيادة بنسبة 10.5% في تكاليف وحدة العمل.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت الإنتاجية بـ 0.6%، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الأخير من عام 1993.