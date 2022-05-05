بنك انجلترا يرفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس إلى 1%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا في محاولة لمعالجة التضخم المتصاعد.


وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع، صوت صانعو السياسة في بنك إنكلترا لرابع زيادة على التوالي في الأسعار منذ ديسمبر، في وقت تكافح فيه ملايين الأسر في المملكة المتحدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.


هذا ووافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على زيادة قدرها 25 نقطة أساس بأغلبية 6-3، مع رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1%، وقال البنك إن أعضاء الأقلية يفضلون زيادة أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية إلى 1.25%.


ومثل العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، فإن بنك إنكلترا مكلف بتوجيه الاقتصاد خلال موجة التضخم التي تفاقمت بسبب الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا.


بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 7% في مارس - أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المستهدف لبنك إنكلترا - مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

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