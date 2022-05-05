أول رد فعل من أحمد أبو عشيمة على انفصاله من ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري اليوم الخميس، الموافق الخامس من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة.

ياسمين صبري

وتساءل الكثيرون عن حقيقة انفصال النجمة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال الشهير أبو هشيمة، ولا سيما بعد بعد حذف صورهما من على حسابها.

انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء انفصال أحمد أبو هشيمة وزوجته حيث حذفت ياسمين صبري الصور التي تجمعهما وألغت متابعته عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رد أبو هشيمة على انفصاله من ياسمين صبري

ورد أحمد أبو هشيمة على خبر انفصاله بالفنانة ياسمين صبري أن نشر منشورا على حسابه الرسمب عبر انستجرام قال فيه:"أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم".

ياسمين صبري تلغي متابعة أبو هشيمة

وألغت ياسمين صبري متابعة أحمد أبو هشيمة كما ألغى الأخير متابعتها وتقاسمما سويا في حذف الصور التي كانت تجمعهما معا.

طلاق ياسمين صبري

واشتعلت مواقع التواصل بعد تداول أنباء انفصال الثنائي ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بعد زواج دام لعامين، وسط تكهنات حول أسباب انفصالهما.

سبب انفصال ياسمين صبري

وتشير التوقعات إلى أن انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة؛ بسبب إصرار الأولى العودة إلى العمل الفني بعد غياب عن الشاشة طوال فترة زواجها منذ آخر أعمالها مسلسل فرصة تانية الذي قدمته في 2020.

آخر أعمال ياسمين صبري

وكشفت ياسمين صبري عن عودتها للدراما بعد غياب دام لفترة طويلة عن التلفزيون، من خلال مسلسل "الشادر" المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، كما أعلنت مشاركتها الفنان أحمد عز في فيلمه الجديد "صقر المحروسة".