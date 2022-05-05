حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الخامس من مايو 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد في بيانها أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا تعتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تميل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويكون الطقس لطيفا على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

وشهدت حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس نشاطا للرياح على كافة الأنحاء مع وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجات.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجات.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.