"ضربة لتنظيم الإخوان".. الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، العزم على تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة، على أن تنهي أعمالها خلال أيام، فيما وجه انتقادات لمن قال إنهم يعملون ضد الدولة.

وأوضح قيس سعيد أن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور ستنهي أعمالها في فترة وجيزة، حسب ما ذكرته قناة مداد نيوز.

وأكد الرئيس التونسي: "سنواصل المسيرة وسنحقق آمال الشعب التونسي"، رافضًا دعوة من ساهموا في تقويض الديمقراطية إلى الحوار الوطني.

وتعهد قيس سعيد، في كلمة وجهها للتونسيين، بعدم الرجوع إلى الوراء، قائلا إنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فسادا.