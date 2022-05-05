ميناء دمياط يتداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه شهد اليوم الخميس تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال`24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 82 ألفا و475 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 232 ألفا و241 طنا، وبلغت حركة الشاحنات 602 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و367 طنا تضمنت 6780 طن خردة و3587 طن ابلاكاش، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1056 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 198 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1492 حاوية مكافئة.

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