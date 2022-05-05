لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون للضغط على أوبك

أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس مشروع قانون يعرف باسم "NOPEC" يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظى بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت مرارًا من أوبك زيادة الإنتاج لكن المنظمة قاومت هذه الدعوات.

اتفق تحالف أوبك+ اليوم الخميس على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهريًا وقال إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.

واتفقت المجموعة على زيادة إنتاجها المستهدف في يونيو حزيران 432 ألف برميل يوميًا بما يتماشى مع خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت جائحة كورونا إلى كبح الطلب.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لمنظمة أوبك+ في شهر يونيو حزيران المقبل.