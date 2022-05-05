الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب سابقة وتغلق على انخفاض

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي، إذ تخلت معظم القطاعات الرئيسية عن مكاسب سابقة تحققت بعد تصريحات أقل ميلا للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 بالمئة، وقادت الخسائر قطاعات السفر والترفيه والبنوك والتأمين.

شعر المستثمرون بارتياح بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، فيما استبعد رئيسه جيروم باول صراحة رفعا بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم، لكن مكاسب الأسهم الأوروبية انحسرت بعد أن فتحت وول ستريت على انخفاض يوم الخميس.

تأثرت أسواق الأسهم هذا العام بفعل المخاوف بشأن زيادة أسرع لأسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين والصراع في أوكرانيا وارتفاع التضخم، مما أدى إلى تراجع المؤشر ستوكس 600 بأكثر من عشرة بالمئة حتى الآن.