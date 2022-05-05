رئيس وكالة الطاقة: الإفراج عن مخزونات النفط مثّل 9% من إجمالي المخزونات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن عمليتي الإفراج عن مخزونات نفط اللتين تم تنفيذهما حتى الآن لم تمثلا سوى تسعة بالمئة من إجمالي المخزونات.

وقال في حديثه عن بعد خلال فعالية في فلورنسا بإيطاليا "قد نعيد الكرة إذا كانت هناك مشكلة".

وقال إنه يجب تجنب الموقف الذي يكون فيه تزاحم على المدى القصير نحو مصادر طاقة بديلة للوقود الأحفوري الروسي الذي يُعتمد عليه منذ وقت طويل.

أصدرت الوكالة الشهر الماضي قائمة بمساهمات الأعضاء في الإفراج عن 120 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من مخزونات الطوارئ لخفض أسعار النفط العالمية بعد بداية الأزمة الأوكرانية.

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