تونس تشتري قمحا لينا وعلف شعير في مناقصة

قال تجار أوروبيون إنه يُعتقد أن ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية أغلقت يوم الخميس.

وذكروا أنه يمكن توريد الحبوب من مناشئ اختيارية لكن باستثناء منطقة البحر الأسود. وكانت أوكرانيا وروسيا قبل اندلاع الحرب من موردي الحبوب الرئيسيين لتونس.

تم شراء القمح على أربع شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن، وهي شحنة من دار كاسيلو للتجارة بسعر يقدر بنحو 445.49 دولار وشحنة من كوفكو بسعر 463.79 دولار وشحنتان من كاسيلو أيضا بسعري 458.68 دولار و444.68 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وجميع الأسعار تمثل تقييمات أولية.

وجرى شراء الشعير على ثلاث شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن، وهي من كاسيلو بسعر 436.68 دولار، ومن فيتيرا بسعر 438.49 دولار وأخرى من كاسيلو بسعر 432.89 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن. وجميع الأسعار أيضا تقييمات أولية.

وقال التجار إن الشحن مطلوب على فترات مختلفة في يونيو حزيران ويوليو تموز حسب المنشأ.