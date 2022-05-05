تراجعات جماعية للمؤشرات الأوروبية وأسهم قطاع السفر تفقد أكثر من 3%

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الخميس، على الرغم من ارتفاعها خلال بداية الجلسة، حيث قام المتداولون بتقييم التحذيرات من بنك إنكلترا وعمليات البيع المكثفة في الولايات المتحدة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا منخفضًا بنسبة 0.8%، مع خسارة أسهم قطاع السفر أكثر من 3.6% وأسهم قطاع التأمين 2.8%.

كان التركيز في أوروبا يوم الخميس على بنك إنكلترا، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا في محاولة لمعالجة التضخم المتصاعد.

وافقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على زيادة قدرها 25 نقطة أساس بأغلبية 6-3، مع رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 1%، وقال البنك إن أعضاء الأقلية يفضلون زيادة أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية إلى 1.25%.

قال بنك إنكلترا إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مما يعكس جزئيًا الارتفاع الكبير المتوقع في فواتير الطاقة المنزلية في أكتوبر.

تستمر أرباح الشركات في تحريك الأسهم الفردية في أوروبا، وكانت شركات Shell وBMW وLeonardo وSociete Generale وCredit Agricole وAXA وAirbus الذين أبلغوا قبل الجرس يوم الخميس.

وقفزت أسهم Airbus بأكثر من 6% بعد نتائج أفضل من التوقعات للربع الأول.

في أسفل المؤشر الأوروبي، هبط سهم شركة الكهرباء النمساوية Verbund بنسبة 12%.

في وول ستريت، تراجعت الأسهم بحدة مع إغلاق الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى محو المكاسب التي شوهدت في الجلسة السابقة.

حيث رفع الفدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر ارتفاع له منذ عقدين، حيث يتطلع إلى كبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا، كما سيبدأ البنك المركزي في تقليص ميزانيته العمومية في يونيو.