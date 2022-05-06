خالد المصري يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «واحد تاني»

شارك الفنان خالد المصري في الفيلم الكوميدي الجديد "واحد تاني"، الذي يعرض حاليًا، من بطولة أحمد حلمي، وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة، تأليف هيثم دبور، إخراج محمد خضير.

ولعب المصري، دور موظف بمصلحة السجون التي يعمل بها أحمد حلمي كأخصائي اجتماعي، حيث يُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية.

وأعرب عن فرحته بالعمل مع هؤلاء النجوم، ويأمل ان ينال دوره بالفيلم على إعجاب الجماهير وأن يكون دفعة قوية له للمشاركة في العديد من الأدوار المقبلة.

وفي السجن يقابل الفنان أحمد حلمي، أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.