بعد ظهوره في "زومبي".. المناصرة يكشف عن كواليس تصوير العمل

شارك الفنان الشاب معتز المناصرة، في فيلم زومبي، الذي يعرض حاليًا بموسم عيد الفطر المبارك، اذ يجسد شخصية جلال صاحب أحد الاشخاص الزومبي التي تطارد فرقة علي ربيع طوال أحداث الفيلم.

وقال المناصرة في بيان أعلامي، إنه سعيد للغاية للمشاركة في العمل، وان نجوم مسرح مصر يمتلكون موهبة كوميدية عالية، اذ كانت الكواليس طريفة وممتعة للغاية، وتعلمت منهم الكثير.

وأستطرد الفنان الشاب: «الفيلم يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، من ابرزهم علي ربيع، كريم عفيفي، محمد محمود، هاجر احمد، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد".

تدور أحداث فيلم «زومبي» في إطار كوميدي، حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم وهم علي ربيع، محمد محمود، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، وليد أبو المجد، عمرو عبد الجليل، بسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.